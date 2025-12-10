「どゆこと？わざとじゃないか」2車線の真ん中突っ切る逆走車　夜のドライブデート中や朝の通勤時間帯にも逆走車

福岡・筑紫野市で夜のドライブデートを楽しむカップルが目撃したのは、逆走車です。

街灯がない片側2車線の道を走っていると、前からヘッドライトの明かりが。

すれ違った逆走車は大型トラックでした。

目撃者：

相当ビビりました。（彼女は）「ぶつかっていたら私たち死んでいるよね」と。

目撃者によりますと、逆走トラックはそのまま走り去っていったということです。

恐怖の瞬間は、宮崎・日向市でも。

朝、車で出勤していた時、車線の向こうから現れた逆走車。

目撃者はとっさにハンドルを切り回避しました。

逆走車を運転していたのは高齢男性だったといいます。

逆走車は後ろの2台とすれ違ったあと、元の車線に戻ったということです。

一方、宮城・仙台市の街中で目撃されたのは、逆走車が車の間を縫うように駆け抜けていく瞬間です。

前の車がよけ、突然姿を見せた逆走車。

白線をまたぎながら進んでいきます。

目撃者によりますと、ドライバーは若い男性だったといいます。

目撃者：

わざとじゃないかと思うくらいのスピード。戸惑う様子は全くなく、バーンと突っ切っていった。

逆走が目撃された現場は交番の目と鼻の先。

何台もの車の間を駆け抜けていく様子が確認されました。

警察によりますと、現場付近では事故の報告はなかったということです。