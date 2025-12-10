「どゆこと？わざとじゃないか」2車線の真ん中突っ切る逆走車 夜のドライブデート中や朝の通勤時間帯にも逆走車
福岡・筑紫野市で夜のドライブデートを楽しむカップルが目撃したのは、逆走車です。
街灯がない片側2車線の道を走っていると、前からヘッドライトの明かりが。
すれ違った逆走車は大型トラックでした。
目撃者：
相当ビビりました。（彼女は）「ぶつかっていたら私たち死んでいるよね」と。
目撃者によりますと、逆走トラックはそのまま走り去っていったということです。
恐怖の瞬間は、宮崎・日向市でも。
朝、車で出勤していた時、車線の向こうから現れた逆走車。
目撃者はとっさにハンドルを切り回避しました。
逆走車を運転していたのは高齢男性だったといいます。
逆走車は後ろの2台とすれ違ったあと、元の車線に戻ったということです。
一方、宮城・仙台市の街中で目撃されたのは、逆走車が車の間を縫うように駆け抜けていく瞬間です。
前の車がよけ、突然姿を見せた逆走車。
白線をまたぎながら進んでいきます。
目撃者によりますと、ドライバーは若い男性だったといいます。
目撃者：
わざとじゃないかと思うくらいのスピード。戸惑う様子は全くなく、バーンと突っ切っていった。
逆走が目撃された現場は交番の目と鼻の先。
何台もの車の間を駆け抜けていく様子が確認されました。
警察によりますと、現場付近では事故の報告はなかったということです。