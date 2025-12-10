２０２５年度の社会人野球表彰が１０日、都内のホテルで開かれた。ドラフト指名選手では、ソフトバンク５位の高橋隆慶内野手（２３）がベストナインの三塁手で初選出。「打率を残しながら、求められている長打も出た。（プロでは）ベストナインに恥じないような結果を１年目から残していきたい」と力強く話した。

また、都市対抗４強、日本選手権優勝のヤマハからは、佐藤廉投手（２６）ら４人がベストナインの表彰を受けた。

ベストナインと個人賞の受賞者は以下の通り。

◆ベストナイン ▽投手 佐藤廉（ヤマハ）▽捕手 細川勝平（王子）▽一塁手 木倉朋輝（日本生命）▽二塁手 土山翔生（ヤマハ）▽三塁手 高橋隆慶（ＪＲ東日本）▽遊撃手 相羽寛太（ヤマハ）▽外野手 矢幡勇人（ヤマハ）、柴崎聖人（王子）、松本渉（日本生命）▽指名打者 畔上翔（ホンダ鈴鹿）

◆個人賞 ▽最多勝利投手 佐藤廉（ヤマハ）▽最優秀防御率 樋口新（王子）▽首位打者 浜田竜之祐（日本新薬）▽最多本塁打 畔上翔（ホンダ鈴鹿）▽最多打点 古寺宏輝（ホンダ熊本）