欧州株 軟調、小幅高の英ＦＴも売り銘柄優勢 米ＦＯＭＣ控えて
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 9653.69（+11.68 +0.12%）
独ＤＡＸ 24055.63（-107.02 -0.45%）
仏ＣＡＣ40 8039.16（-13.35 -0.16%）
スイスＳＭＩ 12837.80（-93.36 -0.72%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47620.00（+7.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6853.00（+4.75 +0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25711.50（+11.75 +0.05%）
