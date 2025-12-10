欧州株　軟調、小幅高の英ＦＴも売り銘柄優勢　米ＦＯＭＣ控えて
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100　 9653.69（+11.68　+0.12%）
独ＤＡＸ　　24055.63（-107.02　-0.45%）
仏ＣＡＣ40　 8039.16（-13.35　-0.16%）
スイスＳＭＩ　 12837.80（-93.36　-0.72%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47620.00（+7.00　+0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6853.00（+4.75　+0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25711.50（+11.75　+0.05%）