『FNS歌謡祭』timelesz原嘉孝、タンクトップ披露はおあずけ 相葉雅紀「もうちょっと打ち合わせしてからにしよう」
8人組グループ・timeleszが、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。総合司会の相葉雅紀との軽妙な掛け合いを披露した。
【写真】12月10日放送『FNS歌謡祭』第2夜出演者
相葉は、timeleszメンバーとの交流を聞かれ「猪俣（周杜）くんとは（番組で）松茸を取りに行ったよね。全然取れなかったよね」と優しく声をかけ、さらに「原（嘉孝）くんは、嵐のバックについてくれたよね。原くんはアツい男で一日中、タンクトップで過ごしている男なんですよ」と紹介した。
そんな相葉から「今もタンクトップで過ごしてる？」と確認された原は「今もきっちりおしゃれに目覚めさせてもらってます。よく、（松本）潤くんに怒られてます。『風邪ひくぞ！』って」とフォーマルモードを主張。
しかし相葉から「でも本当は着ているんでしょ？」と言われると原は「気になります？脱ぎます？」とシャツを脱ごうとするが、松島聡と佐藤勝利が隠すように「やめろって！」とわたわた。相葉は「もうちょっと打ち合わせしてからにしよう」と制止し、菊池風磨は「しっかり持ち帰ります」とまとめていた。
