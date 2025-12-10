10日に引き続き「山！川！海！を守り育てよう小学生ポスターコンクール」で入賞した児童の作品を紹介します。

11日は優秀賞に選ばれた4年生から6年生の3人の作品です。

2025年のポスターコンクールには県内の小学生からあわせて287点の応募がありました。

その中で4年生の優秀賞に選ばれたのは大分市立田尻小学校の甲斐杏奈さんの作品です。

ポスターコンクール入賞作品

◆田尻小学校4年生甲斐杏奈さん

「これからもきれいな海が続いてほしいと思って描いた。クマノミのひれの形や模様を写し出すのが難しかった。これからもサンゴ礁を見たいから海を汚さないでほしい」

5年生の優秀賞には大分市立賀来小中学校の関ひなのさんの作品が選ばれました。

◆賀来小中学校 5年生関ひなのさん

「私は魚が好きなので魚がもっときれいな姿美しい姿を見せてほしいなと思って描いた。海でポイ捨てをしないようにすることが一番だと思う」

ポスターコンクール入賞作品

6年生の優秀賞に選ばれたのは宇佐市立柳ヶ浦小学校の大久保一花さんの作品です。

◆柳ヶ浦小学校 6年生大久保一花さん

「(頑張ったところは)動物たちの毛並みを一本一本描いたこと。山の動物たちが再び安心して暮らせる環境を取り戻せたらいいと思って描いた」

入賞作品を含む100点は12月16日まで大分市の県立美術館で展示されています。