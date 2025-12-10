ヒカキン『ポケカ』絵柄に登場 カード名「インフルエンサーの紹介」に「めちゃくちゃいい！」
人気YouTuberのヒカキン（HIKAKIN）が、ポケモンカードの絵柄に登場することが発表された。小学館の『コロコロコミック』と『ちゃお』が作る新雑誌『コロちゃお』（19日発売）の付録「ポケモンカードゲーム」デッキ「スタートデッキ100 バトルコレクション コロちゃおVer.」の収録カードの一枚「インフルエンサーの紹介」（サポートカード）にヒカキンが描かれている。
ヒカキンは公式YouTubeチャンネルを更新し、自分のイラストが描かれたポケモンカード「インフルエンサーの紹介」（サポートカード）をお披露目。効果は「好きなポケモンを相手に紹介しながら、自分の山札を3枚引く。相手は好きな気持ちが伝わったなら、「いいね！」と言ってもよい」と記載されている。
自分がポケモンカード化されたことにヒカキンは「ななななんと！小学館さんの新雑誌『コロちゃお』の中で、わたくしヒカキンがいろいろとコラボさせていただきました！」と大興奮。
「ポケモンカードゲームの世界にピカチュウと並んでインフルエンサーが登場したぞーい！」とし「めちゃくちゃいいよ、このカード！」と喜んでいる。
このカードは実際の対戦でも使うことができ、動画では、はじめしゃちょーとポケカ対戦している。
