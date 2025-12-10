»°½Å¡¦Ì¾Ä¥¤Î£¶¿Í»à½ý»ö¸Î¡¢»àË´¤Î£²£°ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ò±¿Å¾¼Ô¤ÈÆÃÄê¤·½ñÎàÁ÷¸¡¡ÄÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤ÇÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤
¡¡»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Ç£±£°·î¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤ÆÃË½÷£¶¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï£±£°Æü¡¢»àË´¤·¤¿»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡ÊÅö»þ£²£°ºÐ¡Ë¤ò±¿Å¾¼Ô¤ÈÆÃÄê¤·¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤ÞÄÅÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£±£°·î£³Æü¸áÁ°£°»þ£±£°Ê¬º¢¡¢Æ±»Ô¤Î¹ñÆ»£±£¶£µ¹æ¤Ç¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÊÄê°÷£´¿Í¡Ë¤ò±¿Å¾¤·¡¢À©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤ÇÅÅÃì¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÅö»þ£±£¶¡Á£²£³ºÐ¤ÎÃË½÷£´¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê£±£¶¡Ë¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£