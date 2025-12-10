いくら家族とはいえ看過できないことってありますよね。特に結婚して家を出たはずの姉が、いつまでも実家をあてにするのを見ると、さすがにイラッとしてしまうようで……？ 今回は、実家依存の姉を泥棒にしか思えなくなった話をご紹介いたします。

家の料理や食材を持ち去る

「私は実家暮らしですが、姉は少し前に結婚をして実家近くのマンションに住んでいます。共働きで毎日忙しいみたいなのですが、それを理由に頻繁に実家に帰ってくるんですよね。実家に帰ってきた姉は、母の料理をわけてもらったり食材をもらったりしていて、働きながら家事をするのは大変だと思うから特に気に留めていなかったのですが……。

姉はどんどん図々しくなり、ほぼ毎日実家に来ては料理を持っていくんです。母が私の分を残しておいてくれたのに、それも持っていくから私の夜ごはんがほとんどなくなってしまったことも……。姉に注意しても言い訳をして悪びれる様子もないので、余計に腹が立ってしまいます。こんなのただの泥棒でしかないですよね。自分の姉がここまでの人とは思わなくて、今は極力会わないように避けています」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ たまに実家に頼るのはいいですが、妹のおかずまで奪っていくのはやりすぎですよね。 結婚して家を出たというのに、これでは余計に家族への負担がかかってしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。