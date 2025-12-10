●あす11日(木)は昼過ぎ～夕方で一時雨

●雨の前は南風で気温上昇も 雨を境に北風で肌寒さ増す

●週末にかけて小刻みな天気変化 土曜は天気下り坂で日曜は一段と北風冷たい

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう10日(水)は薄雲は多めでしたが日ざし十分の落ち着いた空模様が続いた県内ですが、その落ち着いた天気をもたらした高気圧は足早に東に離れていき、あす11日(木)は日本海に進む低気圧や前線、そして九州南部付近に進む前線に、県内は挟まれる形となってきます。





このため、あす11日(木)はの県内は昼過ぎ頃から夕方頃にかけて雨雲が通過していく見込みです。長引く雨ではなく、雨雲の隙間もわりと多いとは思われますが、一時的にぐずつく天気に対して、雨傘の用意など対策を行っておきましょう。





また、あす11日(木)は雨の前では南風が入るので日中の気温は高めですが、雨を境に北風が吹き始め、夜にかけては急に肌寒さが増してきます。雨とともに増してくる寒さ、というところも意識しながら、服装での調節など、お願いします。





あさって12日(金)は天気は持ち直すものの、北風で流れ込んだ冷たい空気で、晴れてきても冬らしい寒さの一日に。

そして週末は、次の前線や低気圧の通過で再び天気は下り坂となり、低気圧の発達具合により風が少々強く吹くことがあるほか、日曜日は等圧線が縦じま模様の冬型の気圧配置で、より風の冷たさが増してきます。



今週後半は小刻みな周期で来る雨への対策とともに、じわじわ体に堪えてくる寒さ、特に北風の冷たさにも十分気を付けていきましょう。





あす11日(木)、朝は薄日が差す所もありますが、日中は急速に分厚い雲が広がってきて、昼過ぎから夕方頃を中心に、短い時間ながら急な雨、場合によって雷を伴う可能性もあります。雨の前は南風が入って、最高気温は16度前後まで上がりそうですが、雨のあとの夜は北風に変わって、空気の冷たさが増していくでしょう。





金曜日は日中は次第に晴れ間が戻りますが、日ざしのわりに気温の上がり方は鈍く、冬らしい寒さの一日。土曜日はまた天気は下り坂で、午後から天気が崩れ、雨の降り方が少々強まることもありそうです。日曜日は、また冷たい北風が吹き、身が引き締まる寒さが続くとともに、寒気が流れ込む影響もあり、時雨模様…度々気まぐれなにわか雨もあるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

