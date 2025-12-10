明日12月11日（木）よる7時54分〜（※一部地域ではよる8時〜）日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、今シーズン残り2戦のゴチ。VIPチャレンジャーに横山裕（SUPER EIGHT）とムロツヨシを迎えた「忘年会ゴチ」後半戦！

ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は35,000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。

テーマは「みんなで㊙宴会芸披露！大忘年会ゴチ後半戦」。先週は矢部浩之がうどん芸を見せたが、岡村隆史も師匠から受け継いだという禁断の芸を披露。これには「ナイナイさんはどこに今向かってる？」（ムロ）、「もう1回売れようとしてる！」（横山）と沸く。ムロからは「いい忘年会にしたい」と前回も持ち込んだ「3の倍数ゲーム」の再提案が！「今日は帰しません！」とやる気十分だが、前回失敗しまくりでグズグズだった岡村は不安気な表情…リベンジなるか？

そして小芝風花が「二度と同じメンバーではできないすごく特別なバンド」というゴチバンドが今年も再結成！今回は新メンバーの白石麻衣がドラムを、せいやがギターに挑戦する。増田貴久がボーカルで「栄光の架橋」を熱唱すると、「素晴らしい！」という拍手喝采も、横山はなぜか岡村に目が釘付けに!?

今週は、2週連続で放送してきた忘年会ゴチの結果発表。ゴチメンバーが30万円の自腹となれば一気にクビ候補に転落してしまうため、一同戦々恐々。一方、VIPチャレンジャーが負けるとメンバーの順位変動がないため、ムロは「俺負けたら風花さんに迷惑かける」、横山も「マジで負けるわけにはいかない」とプレッシャーがかかる。

現在最下位の小芝は、先週シャンパン代も自腹になり、総自腹額90万円超えで本人も「なんでこんなことになったんやろ？」とショック！6位の高橋文哉もここで負けたらビリに転落となるため、プレッシャーで顔面蒼白。そして、「横山君には勝ってんじゃないかな」という増田に対し、横山は「マジでしんどいっす」と余裕なし。果たして先輩後輩対決はどうなるのか？また、自腹レースの順位変動は起こるのか？さらに最後には、クビに関する重大発表が!?