交通量「おおむね想定通り」

交通渋滞解消の期待が込められ、今年10月に延伸開通した「熊本西環状道路」について、既に開通していた区間の交通量が、延伸前の1.5倍に増えたことが明らかになりました。

【画像を見る】熊本西環状道路の地図

熊本市道路計画課 並河洋一課長「おおむね想定通りの交通量が確認できている」

これは、12月10日の市議会で明らかになりました。

熊本西環状道路は、熊本市北区の下硯川町から南区の砂原町まで全長約12kmを結ぶ計画で、今年10月19日に、花園ICから池上熊本駅ICまでの区間約4.6kmの延伸部分が開通しました。

具体的な台数は？

市が開通1週間後に交通量を調べたところ、延伸した池上熊本駅ICから花園ICの日中の交通量は1万392台で、想定を200台ほど下回りました。

一方、既に開通していた花園ICから下硯川ICまでの交通量は1万6328台で想定を1300台ほど上回り、延伸する前と比べて1.5倍に増えたということです。

ただ、国道3号と接続する下硯川IC周辺では延伸部分の開通後に交通渋滞が起きているとして、熊本市は対策を検討していると述べました。