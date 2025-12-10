２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日から放送）の新キャストが１０日、発表され、前原瑞樹（３３）が豊臣兄弟の妹・あさひの夫・甚助（のちの副田吉成）を演じることが分かった。前原は大河初出演となる。

前原は９日に最終回を迎えたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で勝男（竹内涼真）の会社の後輩で、良き理解者、白崎を好演。ドラマを盛り上げた名バイプレイヤーぶりだった。

放送中のＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」にも借金取りの二代目、森山銭太郎役で出演。憎めないオトコっぷりで視聴者の間でも人気者となっている。

前原は「乱世の戦国時代を生き抜くにはあまりに情けない人間ではございますが、どの時代にも様々な人がいたんだと思ってもらえるように精一杯生き抜きます」などとコメントを発表した。

ＳＮＳ上では、「銭太郎が朝ドラから大河ドラマへ大出世」「おお！朝ドラに大河に忙しいね」「この貧乏人があーの人？」「勝男の後輩じゃないか！」「おや朝ドラ借金取りとのダブル出演ですね」「ぜ、銭太郎さん？！アンタ、銭太郎さんじゃないのかい？！」「借金取りから翌年は天下取りの妹の夫！！」などと反響を呼んでいる。