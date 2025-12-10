「なんで分かってくれないの？」恋がしんどくなる“期待のズレ”を整える方法
会えば嬉しい、優しくされれば幸せ。
でもその一方で、「なんで分かってくれないの？」と期待がふくらむほど、恋が苦しくなることがあるはずです。
相手を想う気持ちが強いほど起きやすい“期待のズレ”。
そこで今回は、そのしんどさを手放して心地よい距離感をつくるヒントを紹介します。
気づかないうちに“理想の彼”を作ってしまう
相手を好きになるほど、「きっとこうしてくれるはず」と、無意識に理想を重ねてしまうもの。
もちろん期待する気持ちは自然なことですが、それが“基準”になると現実との差がストレスに変わっていきます。
大切なのは、彼は自分とは別のテンポや価値観を持つひとりの人間だと改めて意識することです。
見返りを求めるほど恋は苦しくなる
「これだけ頑張っているのだから伝わるはず」と思っていても、相手が同じ熱量とは限りません。
見返りを求める気持ちが強くなるほど、満たされなさや不満が積み重なり、
いつしか“頑張りすぎてしまう恋”に変わってしまうことも。
つらさを感じたときは、一度立ち止まって「私は今、何を求めている？」と自分に問いかけてみましょう。
“ちょうどいい距離感”は自分でつくれる
恋の心地よさを決めるのは、相手との距離の取り方。
会いたい気持ちが高まったときこそ、少しだけ自分の時間を意識的につくってみるのです。
すると、恋だけに集中しすぎる状態から自然と抜け出すことができます。
適度な距離は冷たさではなく、関係を長く続けるためのカギになります。
恋を続けるには、気持ちの温度を一定に保つための“距離感”が必要。
期待がふくらんで苦しくなったときは、自分の心を整えるタイミングだと思ってみてくださいね。
