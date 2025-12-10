2026年1月スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）。竹内涼真が主演を務めるこの作品で、ヒロイン役を務める女優が話題となっている。

「井上真央さんです。竹内さんとは初共演となり、同級生という関係を演じます。刑事である竹内さんが、初恋の相手だった井上さんと23年ぶりに再会し、ある事件を捜査していく、という内容になるようです。

井上さんはドラマ発表にあたり、ドラマの公式ウェブサイトで《竹内さんと同級生役だと聞いて「いくら何でも、ちょっと図々しくないかな」と、申し訳ない気持ちになりました（笑）》などとコメントを寄せています。たしかに、井上さんと竹内さんとは、実際には井上さんが6歳上。しかし、年齢を感じさせない井上さんの若さゆえか、SNSでは『お似合い』と、2人の共演に期待が寄せられています。

井上さんが連続ドラマに出演するのは、2023年1月期に放送された『100万回 言えばよかった』（TBS系）に主演して以来、3年ぶりとなります」（スポーツ紙記者）

Xには《やっぱり可愛い井上真央》《変わらないな〜》《井上真央、ほんとに年取ってるのか?というレベルでずっと変わらずかわいい》といった投稿が寄せられている。

2000年代には“国民的女優”と呼ばれた井上真央だが、近年はメディアでの露出が減っている。その理由を、芸能記者はこう話す。

「2025年1月2日放送の『さんまのまんま 40周年も笑顔のまんまSP』（フジテレビ系）にゲスト出演した際、『ちゃんとしたテレビに出るのが（その前年の）さんまのまんま以来』と明かし、MCの明石家さんまさんはじめ視聴者を驚かせていました。井上さんは2016年に事務所を移籍して以降、自分のペースで仕事をしたいという気持ちや、自分の女優人生のキャリアに残ることを重視して作品選びをしていると聞きます。それだけに、今回のドラマへの意気込みはかなりのもののはず。井上さんにとって、思い出深い作品になることでしょう。

それに今回、主演を務める竹内さんは、12月9日に最終回が放送されたばかりのドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に主演し、評価はうなぎ上り。久しぶりの井上さんの連続ドラマとしては、申し分のない注目を集めています」

井上が「出る」ことを選んだ作品。その演技を見るのが、いまから楽しみだ。