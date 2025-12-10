米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）を巡る去就について、球団専門メディア「レイクショーライフ」が特集した。

八村はチームの主力に成長しており不可欠な戦力ではあるが、他球団からの評価も高まっているためトレードのうわさも絶えない。さらに八村は今季終了後に制限なしのフリーエージェントとなるため、新契約を結ぶ際には年俸の大幅な高騰が見込まれており、その点もレイカーズが八村の放出を後押しする一因となっている。

それでは実際に、八村の放出は現実のものとなるのか。同メディアは「多くのレイカーズファンは、八村が２０２５―２６年シーズン以降も投資に値する明らかな進歩の兆しを見せていることに同意しているが、彼との再契約は言うほど簡単ではない」と状況は複雑だと強調する。

「八村問題の背景には、彼の個人能力だけを単純に分析する以上の要素が絡んでいる。ロサンゼルスには多くの変動要素が存在し、ドンチッチを軸にチームを構築する限られた枠の中で、責任あるサラリーキャップ管理が急務となっているのだ。八村との再契約は絶対的な優先事項であるべきだが、レイカーズは最終的に、一部のファンが望むような明白な選択ではないと気づくかもしれない」と説明。新契約にかかる費用が高騰するようなら、それを見越して今冬にトレードで放出する可能性も十分にあるというわけだ。

「レイカーズは高額の契約を結ぶことを賢明に避けてきた。市場で競争力があり、八村が１シーズン２０００万ドル（約３１億円）以上の収入を得られるようになれば、レイカーズは彼の将来への長期的な投資を正当化することが難しくなるかもしれない」と強調。さらに「八村は確かに優れたディフェンダーだが、トップクラスの得点者と直接対峙し、ロックダウン級の守備基準を満たす能力はまだ示せていない」とチームにとっては絶対にプロテクトが必要なほどの存在ではないと指摘する。

その上で同メディアは「現状では、彼の将来像は依然として不透明だ」と結論付けた。日本の至宝がＮＢＡでどのようなキャリアを築くのか、今冬の移籍市場は大きな分岐点となりそうだ。