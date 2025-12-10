「PlayStation Game Music大賞 2025」の結果が公開。第1位は「都市伝説解体センター オリジナルサウンドトラック」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation Game Music大賞 2025」を12月10日に発表した。
「PlayStation Game Music大賞 2025」はPlayStationプラットフォームを彩る音楽コンテンツを対象にした企画。2025年9月24日から10月31日までの集計期間中、Spotifyのストリーミング再生回数、そしてファンから寄せられたコメントをもとに、各部門で最も輝いたサウンドトラックを表彰したものとなっている。
今回第1位を「都市伝説解体センター オリジナルサウンドトラック」が獲得。第2位は「FINAL FANTASY XVI Original Soundtrack」、第3位は「Monster Hunter Wilds Original Soundtrack」がランクインしている。
さらに、特別賞も発表され、アトラクティブサウンド賞に「ASTRO BOT (Original Soundtrack)」、イノベーションサウンド賞に「メタファー リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック」、ファンタジーサウンド賞に「塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊フォルテッシモ魂」がノミネートされている。
また、12月10日より「PlayStation Game Music大賞 2025」受賞作品を集めたプレイリストもSpotifyで公開されている。【PlayStation Game Music大賞2025 結果発表】
PlayStation Game Music大賞 2025 ランキング
第1位：都市伝説解体センター オリジナルサウンドトラック
第2位：FINAL FANTASY XVI Original Soundtrack
第3位：Monster Hunter Wilds Original Soundtrack
第4位：ペルソナ３ リロード: Episode Aegis オリジナル・サウンドトラック
第5位：みんな大好き塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊は魂
第6位：ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ オリジナルサウンドトラック
第7位：メタファー：リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック
第8位：ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE オリジナルサウンドトラック
第9位：龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii(Original Soundtrack)
第10位：Perfect | Reflections - Sonic X Shadow Generations Original Soundtrack
特別賞
アトラクティブサウンド賞：ASTRO BOT (Original Soundtrack)
イノベーションサウンド賞：メタファー リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック
ファンタジーサウンド賞：塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊フォルテッシモ魂
レジェンダリーサウンド賞：Perfect | Reflections - Sonic X Shadow Generations Original Soundtrack
スペクタクルサウンド賞：STELLAR BLADE ORIGINAL SOUNDTRACK
ドラマチックサウンド賞：ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ オリジナルサウンドトラック
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.