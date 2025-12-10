楽天市場では、12月4日（木）20：00から12月11日（木）01：59まで楽天スーパーSALEを開催中。家電やガジェットも、多くの製品がセール価格で販売されています。楽天市場内のショップ買い回りやポイントアップサービスを利用すれば、ポイント付与率が最大で47倍になるので、いまがお買い物のチャンスです。

ドライヤーでも人気の高いダイソンの製品も数多くセール価格になっています。デザインが個性的な「Dyson Supersonic r」は、50％オフの29,500円（税込）で販売。

カラーはセラミックピンク、セラミックパティーナ/トパーズ、ビンカブルー/トパーズの3色展開です。

サロン帰りの仕上がりが目指せるダイソンの軽量ドライヤーが半額でお得

↑重さ約325gと、ダイソンのドライヤーの中でも屈指の小型軽量モデル「Dyson Supersonic r」（左）。

「Dyson Supersonic r」は、ダイソンの中でも特に小型で軽量なドライヤー。人間工学に基づいた設計で、乾かしにくい後頭部のスタイリングもドライも簡単にできるとうたいます。

また、新たに開発した小型かつ高電力密度の流線形ヒーターを搭載し、気流をより均等に熱する設計で速乾を実現。速乾によって髪や頭皮への熱ダメージを軽減し、マイナスイオン効果で髪の毛の静電気も抑えてくれるとのことです。さらに、「インテリジェント･ヒートコントロール」も搭載されており、風温が上がりすぎず一定に保てるように設計されています。

加えて、高速の風で乾かす「速乾ツール」、55度の風で頭皮や髪に優しく乾かす「低温ツール」、イオンの力でうねりを抑える「なめらかツール」の3つのアタッチメントが付属。取り付けられたアタッチメントを感知し、自動で風速や風温を調整してくれます。

「Dyson Supersonic r」をお得にゲットするチャンスは12月11日（木）01：59まで！この機会をぜひお見逃しなく。



