『モノノ怪』劇場版3部作がついに完結――新キャストに沢城みゆきが決定！公開日は5.29に
『モノノ怪』劇場版三部作の完結作『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の公開日が2026年5月29日に決定し、ティザービジュアル、予告第一弾が解禁。併せて、新キャストとして沢城みゆきの出演が発表されたほか、神谷浩史（薬売り役）＆種崎敦美（幸子役）からのコメントも到着した。
【動画】大奥内で隠され続けてきた秘密とは？『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』予告第一弾
2006年に放送された『怪〜ayakashi〜』の一編「化猫」から派生し、翌年にテレビアニメシリーズとして放送されて以降、根強く愛され続けている『モノノ怪』。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語だ。
その完全新作劇場版・三部作が2024年に始動。第1作『劇場版モノノ怪 唐傘』は驚異のロングラン上映を記録。続く2025年3月には続編となる『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。加速する物語と深まる人物描写、進化したグラフィックに対する絶賛は国内にとどまらず、カナダ・ファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を2作連続で受賞する快挙を成し遂げた。
そして第3作『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』が、2026年5月29日に公開することが決定。謎と思惑が渦巻く秘められた女の園・大奥を舞台にした壮大なサーガが、いよいよ完結を迎える。
第三章では、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫る。大奥誕生の陰にあった真実、そして時を超えて交錯する切なくも凄絶な情念。その真実を薬売りが見据えた時、大奥を根底から揺るがすシリーズ最恐のモノノ怪が出現する。闘いの果てに待つのは、誰もが想像し得ない展開と壮絶極まりないラスト。いざ、最後の“救済の儀”が始まる――。
ティザービジュアルは、裂けた衣服をまとった薬売りが、血を滴らせながら怪異空間へ落ちていく姿を描いたもの。横には「これは――尋常ではない！」というキャッチコピーが添えられ、かつてない強大な力を持つモノノ怪・蛇神との壮絶な戦いを匂わせる迫力の1枚に仕上がった。右手に携えた新たな退魔道具「鏡」の使い道にも興味が高まる。
予告第一弾には、本作の物語の中心となる、世を統べる最高位・天子（CV：入野自由）、天子の正室である御台所・幸子（CV：種崎敦美）、溝呂木北斗（CV：津田健次郎）をはじめとした大奥の中核を担う人物たちの姿が。それぞれの大奥で背負わされた役目と押し付けられた幸せが複雑に絡み合う中、感情と思惑が交差する台詞からは、ただならぬ緊張感と葛藤がにじむ。そして最後に響く「これは…手に余る」という薬売りの言葉は、蛇神の深い怨念と、これまでにない苦戦を予感させる。大奥内で隠され続けてきた秘密とは一体何なのか。その答えは、劇場で明らかになる。
また今回、150年前に三代目天子の正室であった三代目御台所の声を、沢城みゆきが演じることが発表。沢城は「ifのあなたであり私であるような、ひやりとする存在。絵と合わさりどう仕上がるのか未知数で、公開される時を静かに緊張しながら待っているところです」とコメントを寄せている。過去と現在を繋ぐ重要な鍵となるキャラクター・三代目御台所にも注目だ。
さらに、主人公・薬売り役の神谷浩史と、第三章のメインキャラクターとなる幸子役の種崎敦美からもコメントが到着。
神谷は「唐傘、火鼠と続いた『劇場版モノノ怪』が遂に、『第三章 蛇神』で全ての謎が解き明かされ完結します。大奥に巣食う最強の怪異はなぜ生まれたのか？そして祓う方法とは…？集大成となるラストを、全ての『モノノ怪』ファンに見届けていただきたいです」とコメント。
種崎は「幸子はいわゆるご令嬢で、でもきっと、いわゆる普通の感覚を持った女性で、だからか、想いも行動も共感できる部分が多かったです。でも、現代に生きる私がそう感じる彼女がいるのは今ではない時代の大奥で…。収録後、正しく『体当たりで挑む』ってこういうことなのかもな…なんて考えながら帰路につきました」と語っている。
『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』は、2026年5月29日より公開。
※種崎敦美の「崎」は「たつさき」が正式表記。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■沢城みゆき（三代目御台所役）
三代目御台所の声を担当させていただきました、沢城みゆきです。…生まれる時代が違ったら、育つ環境が違ったら、きっと全然違う人になっていたのかな…と言う印象です。ifのあなたであり私であるような、ひやりとする存在。絵と合わさりどう仕上がるのか未知数で、公開される時を静かに緊張しながら待っているところです。
■神谷浩史（薬売り役）
唐傘、火鼠と続いた『劇場版モノノ怪』が遂に、「第三章 蛇神」で全ての謎が解き明かされ完結します。大奥に巣食う最強の怪異はなぜ生まれたのか？そして祓う方法とは…？集大成となるラストを、全ての『モノノ怪』ファンに見届けていただきたいです。最高のエンターテインメントをお見せします！
■種崎敦美（幸子役）
幸子はいわゆるご令嬢で、でもきっと、いわゆる普通の感覚を持った女性で、だからか、想いも行動も共感できる部分が多かったです。でも、現代に生きる私がそう感じる彼女がいるのは今ではない時代の大奥で…。収録後、正しく「体当たりで挑む」ってこういうことなのかもな…なんて考えながら帰路につきました。『劇場版モノノ怪』もついに第三章です。劇場で、是非…！
