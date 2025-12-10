WINNERのメンバーKANG SEUNG YOON単独ソロツアー＜2025-26KANG SEUNG YOON(KANG SEUNG YOON):PASSAGE #2 CONCERT TOUR＞のチケットが、12月11日（木）15時から先行販売されることが決定した。

2021年に開催された初のソロコンサート以来、約4年ぶりとなる今回のツアーは、KANG SEUNG YOONの故郷・釜山を皮切りに韓国国内5都市を周り、日本では3月14日（土）大阪・大阪国際交流センター、3月15日（日）東京・豊洲PITの2都市での開催が決定している。

なお、KANG SEUNG YOONは2ndフルアルバム『PAGE 2』を配信中。前作『PAGE』から約4年7ヶ月ぶりとなるソロフルアルバムで、全曲の作詞・作曲にKANG SEUNG YOON自身が携わった渾身の作品で、ツアーでの初披露にも期待が高まっている。

WINNERとしては約6年ぶりとなる日本公演が12月13日（土）大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場メインホール）での公演でファイナルを迎える。

＜2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR＞

〈会場・日時〉

大阪・大阪国際交流センター 2026年3月14日（土） 開演 17:00

東京・豊洲PIT 2026年3月15日（日） 開演 17:00

詳細：https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1130057

2ndフルアルバム『PAGE 2』

配信：https://WINNERJP.lnk.to/YOON_PAGE2

購入：

・YGEX OFFICIAL SHOP

https://shop.ygex.jp/collections/kang-seung-yoon ・mu-mo SHOP

https://shop.mu-mo.net/a/list1/?artist_id=KANGS ・Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/fk56h23z