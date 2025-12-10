楽天スーパーSALEでお得！ ケーブル不要で快適なアンカーのモバイルバッテリーがセール価格で販売
楽天市場では、12月11日（木）01：59まで楽天スーパーSALEを開催中。家電や日用品など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。楽天市場内のショップ買い回りやポイントアップサービスを利用すれば、ポイント付与率が最大で47倍になるのも見どころです。
ガジェットももれなくお得に購入できます。アンカーの小型モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank 」が、2,690円（税込）〜で販売中です。
超コンパクトで持ち運びやすいモバイルバッテリーがお得
「Anker Nano Power Bank 」は、本体と一体化した折りたたみ式Lightning端子もしくはUSB-Cを搭載した、ケーブルレス充電を実現するモバイルバッテリー。ケーブルが邪魔にならないので、充電しながらの操作もしやすいです。サイズは約77×37×25mmと、小さい鞄やポケットにも収まるコンパクトさで、持ち運びにも適しています。
また、コンパクトながら5000mAhの容量と12Wの出力で、たとえばiPhone 14であれば約1回分の充電が可能なため、お出かけの際に1つ持っておくと安心できそうです。
カラーはブラック、ホワイト、パープル、ブルー、ピンク、グリーンの6色。
買いそびれる前に、気になった方はぜひ楽天スーパーSALEをチェックしてみてくださいね！
