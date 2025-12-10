楽天市場では、12月11日（木）01：59まで楽天スーパーSALEを開催中。家電や日用品など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。楽天市場内のショップ買い回りやポイントアップサービスを利用すれば、ポイント付与率が最大で47倍になるのも見どころです。

ガジェットももれなくお得に購入できます。アンカーの小型モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank 」が、2,690円（税込）〜で販売中です。

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector ) / Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型)【MFi認証済/端子一体型】iPhone 17/16/15/14 2025楽天年間ランキング2位 アンカー・ダイレクト楽天市場店 \2,690 （2025/12/10 14:38時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

超コンパクトで持ち運びやすいモバイルバッテリーがお得

↑本体に端子を直接差し込むことができ、ケーブルが邪魔にならないのが魅力。

「Anker Nano Power Bank 」は、本体と一体化した折りたたみ式Lightning端子もしくはUSB-Cを搭載した、ケーブルレス充電を実現するモバイルバッテリー。ケーブルが邪魔にならないので、充電しながらの操作もしやすいです。サイズは約77×37×25mmと、小さい鞄やポケットにも収まるコンパクトさで、持ち運びにも適しています。

また、コンパクトながら5000mAhの容量と12Wの出力で、たとえばiPhone 14であれば約1回分の充電が可能なため、お出かけの際に1つ持っておくと安心できそうです。

カラーはブラック、ホワイト、パープル、ブルー、ピンク、グリーンの6色。

買いそびれる前に、気になった方はぜひ楽天スーパーSALEをチェックしてみてくださいね！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

