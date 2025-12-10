ホロライブ・響咲リオナ、“持病”で公式配信をお休み ファンから心配の声「楽な姿勢ですごして」「リオナの体が一番大事！」
「hololive DEV_IS」のユニット「FLOW GLOW（フロウ グロウ）」の響咲リオナさんが、10日までに自身のエックスを更新。“持病”のため出演予定だった番組をお休みすることを報告すると、ファンから心配の声が集まった。
【写真】ファンやホロメンからも心配が集まるリオナさんの投稿
「FLOW GLOW」のリーダーを務めるリオナさんは「本日の公式配信ですが、腰の持病の為お休みさせていただくことになりました…！ すみません！ 先ほど病院に行き、治療も受けたのでしばらく安静にしたいと思います！」とつづり、9日に放送された「FLOW GLOW」3D定期配信を休むことを告知。
また、今後については「個人の配信活動につきましては、座りの姿勢が寝転がるより楽な事もあり、明日から無理ない範囲で配信させていただく予定です！」としており、無理なく配信活動を続けていくことを語った。
実は、リオナさんは腰椎を折っており「腰椎分離すべり症」という病を患ったことを過去に自身の配信で明かしていた。そのためファンやホロメンからは「早く良くなりますように〜」「楽な姿勢ですごして」「リオナの体が一番大事！」「腰はきついですからね…ゆっくり休んでください」など、彼女の体を気遣う心配の声が多数集まっている。
引用：「響咲リオナ」エックス（@isakiriona）
