男性VTuberユニット「はいはぴ!!」活動開始 “HYPER HAPPY”を届ける4人組の初配信は12月13日19時より
現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」の始動がセガから発表された。
【動画】「はいはぴ!!」の4人が「ウィーアー！」を熱唱！
「はいはぴ!!」とは、「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」その問いから誕生。幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットだ。リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していく。
本ユニットの構成メンバーは、鳳凰の炎のような歌と笑顔で仲間にもリスナーにも元気をともす“紅千歌”、おうち時間が大好きで出不精な“雫空”、優雅な見た目に反してやんちゃで負けずぎらいな“桃瑠”、人なつっこくておしゃべりとおしゃれが大好きな“愛狼”の4人。
ゲームカルチャーを軸にしつつ、タレントの表現力とセガならではのデジタル表現を掛け合わせ、歌・映像・ライブ配信などで新しいエンターテインメント体験を届ける。
初配信では、12月13日19時よりYouTubeにてメンバーによるリレー形式の配信を実施。これに先立ち、ティザー動画および歌ってみた動画が公開される。スケジュールは以下の通りだ。
・愛狼：2025年12月13日19時〜
・桃瑠：2025年12月13日19時30分〜
・雫空：2025年12月13日20時〜
・紅千歌：2025年12月13日20時30分〜
・4人集合：2025年12月13日21時〜
また、初配信までの期間、メンバーを紹介するショートコンテンツも順次公開予定とのこと。
