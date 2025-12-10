「きれいめコーデ派」に朗報！【ユニクロ】サイズ欠け前に狙いたい！「新作アイテム」

オンオフ問わず着回しやすいワンピースやスカートは、きれいめコーデ派の強い味方になってくれそう。コーデを考える時間のない忙しいときにも頼りになります。今回は【ユニクロ】から登場した、新作のワンピとスカートにフォーカス！ サイズ欠けする前にゲットして、大人に似合う洗練コーデに仕上げてみて。

美ラインが完成しそうなワンピ

【ユニクロ】「クレープジャージー ワンピース ノースリーブ」\3,990（税込）

公式サイトによると「きちんとした着こなしを叶えつつ、着心地のよい素材」というワンピース。体のラインを拾いにくいIラインシルエットです。肩が出すぎないノースリーブで、冬のレイヤードコーデで重宝する予感。上品な着こなしを作りたい大人コーデにもおすすめです。

揺れ感が上品な女性らしさを演出

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

歩くたびにひらっと揺れる、上品なマーメイドラインが印象的なマキシ丈スカート。腰まわりはすっきりしつつ、裾にかけてほんのり広がる絶妙なシルエット魅力です。控えめなドット柄はさりげなく大人コーデを華やかに演出してくれそう。セーター・シャツ・カットソーなどあらゆるトップスと好相性。1月中旬発売予定です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M