名倉潤、18歳成人の長男を祝福 サプライズ受け思わず号泣「泣きました」
お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が10日にインスタグラムを更新し、妻・渡辺満里奈との間に生まれた長男が18歳の成人を迎えたことを報告。サプライズでの手紙を贈られ、感涙したことを明かした。
【写真】長男からのサプライズレターに号泣する名倉潤
名倉は番組での共演を経て2005年5月に渡辺と結婚。2007年12月には第1子となる男児、2010年1月に第2子となる女児が誕生している。
そんな名倉が「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」と報告。「息子のサプライズの手紙に泣きました」という息子のはからいに感動したことを明かしている。「本当に健康で心の優しいかっこいい息子に育ってくれてありがとう」と感謝し」「これからも父として全力で支えます！」と父としての気持ちも明かしている。
投稿しているのは、誕生日会で撮った親子水入らずの2ショットのほか、おしぼりを顔に当てて号泣している瞬間、さらにまだ長男が子どもの頃の海水浴で撮影したと見られる2ショットだ。
「親バカ投稿でした」と締めくくる名倉の投稿には、祝福の声が殺到したほか、「最高な ご家族ですね」「素敵な家族なのが名倉パパの涙と笑顔でわかりますね」といった声も寄せられている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ、兵庫県出身。1993年に「ネプチューン」を結成し、巧みなツッコミと安定感のある進行力で人気を確立。2005年4月には「おニャン子クラブ」元メンバーの渡辺満里奈と結婚。俳優としても活動し、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）、『おちょやん』（2020年）などに出演。
引用：「名倉潤」インスタグラム（@nagrat1968）
