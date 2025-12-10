¤Ê¤È¤ê¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿¼³¤¡Ù¼ýÏ¿¶Ê²ò¶Ø
◼️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿¼³¤¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13495¡Á13496
²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://natori-official.com/abyss/
Í½Ìó¡§https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG
¼ýÏ¿¶Ê¡§
1.¿¼³¤
2.¥Ø¥ë¥×¥ß¡¼¥Æ¥¤¥¯¥ß¡¼
3.¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
4.¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹
5.DRESSING ROOM
6.EAT
7.FLASH BACK
8.¥×¥í¥Ý¡¼¥º
9.Îø¤¹¤ëµ¨Àá
10.Èó¾ï¸ý Æ¨¤²¤Æ¤ß¤¿
11.·¯¤ÈÅÅÇÈÅã¤Î¸ò¿®
12.IN_MY_HEAD
13.ÀäÂÐÎíÅÙ
14.SPEED
15.µ¢¤ê¤Î²ñ
16.»åÅÅÏÃ
17.¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡¦¥½¥ó¥°
18.¤¦¤ß¤Î¤½¤³¤Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë
◼️ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¤Ê¤È¤ê 3rd ONE-MAN LIVE¡Ö¿¼³¤¡×¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î18Æü(¿å) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)18:00¡ÁÈ¯Çä
¤Ô¤¢¡¡ https://w.pia.jp/t/natori-2526/
e+¡¡ https://eplus.jp/natori/
¥í¡¼¥Á¥±¡¡ https://l-tike.com/natori/
¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡Û
»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡¡ 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡ÊU-22³ä¡Ë¡¡7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡¡ 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡ÊU-22³ä¡Ë¡¡7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ(°ìÈÌ/U-22³ä)¡§¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÉô¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢µ¡ºà²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¸Ä¡¹¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨U-22³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë22ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://natori-official.com/
