日本ダービー１８着で、栗東・西村真幸厩舎から転厩したファウストラーゼン（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）は、アメリカＪＣＣ（２６年１月２５日、中山）での復帰を視野に入れる。

香港スプリントを回避した、スプリンターズＳ２着のジューンブレアは引き続き武豊騎手で阪神Ｃ（２７日、阪神）へ。京阪杯５着のエイシンフェンサーも同レースに向かう。

神無月Ｓ１着のインユアパレスは根岸Ｓ（２月１日、東京）を目指す。フリームファクシもこのレースで復帰予定。

ジャパンＣ１４着のヨーホーレイクは京都記念（２月１５日、京都）で連覇を狙う。

ラピスラズリＳを勝ったロードフォアエースはシルクロードＳ（２月１日、京都）とオーシャンＳ（同２８日、中山）の両にらみ。

ラピスラズリＳ２着のカルロヴェローチェは川田将雅騎手でタンザナイトＳ（２０日、阪神）に向かう。

キャピタルＳ３着のブエナオンダは京都金杯（１月４日、京都）に挑戦。

鳴尾記念１３着のウエストナウは中山金杯（１月４日、中山）に向かう。

みやこＳ９着のシゲルショウグンはプロキオンＳ（１月２５日、京都）を目指す。

初芝だったステイヤーズＳ１４着のピュアキアンは、アルデバランＳ（２月７日、京都）へ。