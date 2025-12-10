すでに藤枝内定が決まっている明治大学のFW真鍋隼虎

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国７地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第1回は明治大学のFW真鍋隼虎について。札幌大学とのプレーオフで2ゴールの活躍を見せたJ2・藤枝MYFC内定FWが持つストライカーの本能とは。

「まだまだ僕は絶対的な存在ではないと思っているので、インカレで自分が優勝させたというくらい活躍をしたいです」

大学最後の大会にかける思いは相当強かった。初戦となったプレーオフの開始早々の5分、DF小泉佳絃のロングスローからFW久保原心優が頭ですらしたボールを受けて先制弾を突き刺すと、2-0で迎えた79分、右サイドでMF耼原陸人の折り返しを受けると、ファーストタッチで相手DFを剥がしてそのままカットインして左足を一閃。強烈な一撃はドライブをしながらゴール左隅に突き刺さった。

「左足のシュートはずっと練習してきたので、形になって良かったです」

目標は得点王と口にする真鍋にとって初戦で見せた意地の二発。名古屋グランパスU-18から日本クラブユース選手権得点王の看板を提げてやってきたが、1年生の時は怪我でほぼ1年を棒に振った。2年生でトップチームに絡むことができたが、FW中村草太（サンフレッチェ広島）とFW太田龍之介（ファジアーノ岡山）の壁は分厚く、昨年はリーグ7ゴールを挙げるなど頭角を現すが、やはり2年連続で得点王とアシスト王をダブル受賞した中村の陰に隠れ、スタメン定着とまではいかなかった。

「明治に来てから苦しい思いをたくさんしてきましたが、スタメンでもベンチでも、ベンチ外でも常にチームに良い影響を与えるにはどうしたら良いかと考えながら生活できた。その上で僕はずっと自分のことをストライカーだと思っているので、最前線でゴールという結果を残すことにこだわってやってきました」

177センチとFWとしては大柄ではないが、タイミングの良い裏への抜け出しや、ボールが動いている間に相手DFと駆け引きをしてスペースを作り出して潜り込む動きの質は高かった。大型ではないFWがオフ・ザ・ボールのところやシュートを磨くことは珍しくはないが、常にゴールを奪うことから逆算し、オフのプレーやオンのプレーをひたすら磨き続けたことで、ストライカーとしてブレることなく成長することができた。

「小さい頃から点を取ることが大好きで、ずっとストライカーとしての信念を持ってきました。その中で高校3年生の時にクラブユース選手権（U-18）で得点王になって優勝することができた。そこでずっと自分が持っていた『チームを勝たせるストライカーになる』という理想像がようやく形になって、よりストライカーとして拘っていきたい、貫いていきたいという気持ちになったターニングポイントになりました。だからこそ、大学に入って草太さんや龍之介さんという絶対的な存在がいる中でも、学びながら『追いつけ、追い越せ』の気持ちでやり続けることができましたし、今もFWとしての一番の価値はゴールという気持ちをブレないで持てていると思います」

今年はレギュラーに定着するも、リーグ戦は6ゴールに終わり、優勝も逃した。不甲斐なさを感じる中でも、自分の本能と信念だけは揺るがなかったからこそ、夏に藤枝の練習に参加をすると1トップとして存在感を発揮し、オファーを掴み取った。

「Jリーグでは長身の選手や、ガタイのいい外国人選手がFWとして活躍する中で、僕は駆け引きやボールがないところでの動きだけでなく、決定機を確実にモノにするシュート技術にこだわってやっていきたいと思っています」

リーグ戦では不完全燃焼に終わったからこそ、インカレでは爆発をして高校時代につかんだ感覚を掴み取りたい。プレーオフの2ゴールはまさに真鍋の中で高らかな決意表明だった。

「大学4年間で常に厳しい競争があって、結果を求められてきた環境で戦ってきた。結果を出せなかったら、当たり前のように試合に出られないという競争の中で揉まれた自信があるし、それが僕のベースになっているので、最後の大会でそれをゴールという結果で示します」（安藤隆人 / Takahito Ando）