本格わらびもちが楽しめる！わらび餅専門店門藤「伊東店」

株式会社カドフジが、静岡県伊東市に『わらび餅専門店門藤（かどふじ） 伊東店』を2026年1月24日にグランドオープン。

「香美脆味（こうびぜいみ）」という四字熟語に由来する、とろけるような食感の本わらび餅【脆味】（ぜいみ）や、新感覚のわらび餅ドリンクが楽しめます☆

わらび餅専門店門藤「伊東店」

開店日：2026年1月24日

所在地：静岡県伊東市吉田975-7

店舗名：わらび餅専門店 門藤 伊東店

とろけるように柔らかい美味しい菓子を意味する【脆味】の名を冠した本わらび餅が看板メニュー。

お土産や四季折々の茶菓子として、幅広い年齢層に親しまれる商品を取り揃え、伊東の地で新たなスイーツ体験を提案します。

本わらび餅【脆味】（ぜいみ）

特長は、とろけるような食感と、それを引き立てる風味豊かな3種のきな粉（深煎り・黒ゴマ・ふくゆたか）。

春は花見菓子、夏は涼味菓子、秋は茶菓子、冬は温めて温わらび餅として、一年を通して様々な表情を楽しめる一品。

名称は『韓非子』にある「香美脆味」から名付けられました。

わらび餅ドリンク「WARABI-TA」

「飲むわらび餅」として人気の新感覚ドリンク「WARABI-TA」もラインナップ。

冷たいドリンクとしてはもちろん、ほんのり温かいHOTメニューも用意されており、季節や気分に合わせて選べます。

実店舗ならではの作りたての味と食感を直接楽しめる機会。

わらび餅専門店門藤「伊東店」の紹介でした。

