夜は幻想的な光のアートが楽しめる！伊東市「第28回とっておき冬花火大会＆冬のよさこいソーズラ祭り」

伊東市が、一年の締めくくりとなる恒例イベント「第28回とっておき冬花火大会＆冬のよさこいソーズラ祭り」を開催。

個性的な舞と冬の夜空を彩る花火の競演が、2025年12月20日(土)に伊東温泉で開催されます。

伊東市「第28回とっておき冬花火大会＆冬のよさこいソーズラ祭り」

開催日：2025年12月20日(土)

会場：なぎさ公園、松川藤の広場、伊東海岸

URL：https://itospa.com/event/detail_10025.html

「“まち”がステージ」を合言葉に繰り広げられるよさこい踊りと、ファンタジックな冬花火が楽しめる一日限りの祭典。

日中は活気あふれる演舞、夜は幻想的な光のアートと、時間帯によって異なる伊東の魅力を堪能できるイベントです。

会場周辺ではマルシェも同時開催され、グルメや買い物を楽しみながら過ごすことができます。

冬のよさこいソーズラ祭り

15時40分から松川藤の広場、16時00分からなぎさ公園にてスタートするよさこい祭り。

各地から集まった踊り子たちが、個性豊かな衣装と振り付けで熱気あふれる舞を披露します。

冬の寒さを吹き飛ばすような、エネルギッシュなパフォーマンスに注目。

とっておき冬花火大会

20時30分からは、伊東温泉の一年を締めくくる花火大会がスタート。

なぎさ公園での庭園花火に加え、伊東海岸から打ち上げられる花火が12月の澄んだ夜空を彩ります。

芝生に座ってゆっくり鑑賞できる「なぎさ公園」が一番のビュースポットですが、周辺の宿泊施設からも眺めることが可能。

マルシェと太鼓演奏

15時から21時まで、なぎさ公園と松川藤の広場の両会場にてマルシェを開催。

また、なぎさ公園では18時05分から伊東囃子保存会による「伊東太鼓」の演奏も行われ、祭りのムードを盛り上げます。

伊東市「第28回とっておき冬花火大会＆冬のよさこいソーズラ祭り」の紹介でした。

