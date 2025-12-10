片手で食べやすいスティックタイプも！CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2025年12月1日(月)よりクリスマス期間の限定店舗を出店。

数量限定のクリスマス限定パッケージ商品の販売が、各地のポップアップストアや直営店でスタートしました。

CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」

販売期間：2025年12月1日(月)より順次（店舗により異なる）

販売場所：期間限定ショップ（渋谷、立川、神戸、博多）、直営店、公式オンラインストア等

CAFE OHZANが毎年展開する、華やかなデコレーションとパッケージが魅力のクリスマス限定チョコレートラスク。

贈答品やホリデーシーズンのギフトとして人気の高いコレクションです。

2025年は計5カ所の期間限定ショップもオープンし、これまで商品を手に取る機会がなかったエリアでも楽しめます見。

クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しむ、アドベントカレンダー形式のラスク。

サンタクロース率いるクリスマスサーカスを絵本仕立てで描いたデザインが特徴です。

小箱を回すと新しいイラストが現れる仕掛けが施されており、24日間わくわくする時間を演出。

中身はミルク、ホワイト、ストロベリー、抹茶など多彩なフレーバーのラスクに、サンタやスノーマンなどのデコレーションが施された24種すべて異なるデザイン。

価格：6,696円(税込)

キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

キュートなチェスト付きパッケージに入ったキューブ型ラスク。

クリスマスカレンダーの24種類から、リースやサンタクロースなどクリスマスアイコンを贅沢にあしらった5点をセレクトしました。

贈り物が増えるシーズンのプチギフトや、自分へのご褒美にも最適なサイズ感。

価格：1,782円(税込)

キューブラスク12個入 ノエルブラン

帽子箱のような筒形ボックスが印象的な12個入りセット。

赤と緑のクリスマスカラーを軸に、ポインセチアやヒイラギをあしらい、大人っぽいデザインに仕上げられています。

クリスマスシーズンの街並みと、そこで過ごす人々の温かな日常を描いたパッケージ。

価格：3,240円(税込)

スティックラスク ネージュ 10本入・15本入

片手で食べやすいスティックタイプのラスク。

チョコレートプレートにはフランス語でメリークリスマスを意味する「Joyeux Noel」の文字が描かれ、一目でシーズン感が伝わります。

メレンゲのリースやトナカイ柄のチョコレートなど、可愛らしいトッピングが満載。

価格：10本入 2,862円(税込) / 15本入 3,996円(税込)

期間限定ショップ情報

この時期だけの特別なポップアップストアが各地に登場。

【福岡県】JR博多駅構内 マイング：12月1日(月)〜12月26日(金)

【東京都】渋谷スクランブルスクエア：12月4日(木)〜12月25日(木)

【東京都】グランデュオ立川：12月10日(水)〜12月19日(金)

【兵庫県】大丸神戸店：12月10日(水)〜12月22日(月)

【東京都】伊勢丹 立川店：12月17日(水)〜12月23日(火)

見て楽しめる、食べて美味しいCAFE OHZANのクリスマスコレクション。

大切な人への贈り物や、ホリデーシーズンの彩りとして選んでみてはいかが。

CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」の紹介でした。

