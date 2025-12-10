2025年12月17日（水）、新たなバーチャルアーティスト・SHINO（シノ）のデビューが決定！ 同日0:00にアグレッシブなハード系EDMのデジタルシングル「EGO」をリリースする。

フロンティアワークスとヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトが送り出したSHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。

SHINO-BEAT（男性人格）、SHINO-LOOP（女性人格）の2形態によって、歌声・言葉遣い・所作・ダンスが変化する新しい表現を、EDM・ソウル・ファンクなどリズム主体のワールドワイドな音楽とともにお届けする。

楽曲配信に続いて今後は、ミュージックビデオ、CGとダンスが一体となった立体的なライブパフォーマンス、SNS展開など、リアルとバーチャルを横断する発信を予定。新しい“人格の切り替え式ライブ体験”に注目して欲しい。そして早くも2026年1月7日には、第2弾シングル「SUSHI BOYS HERO」のリリースも決定している。

関連URL：

https://www.fwinc.co.jp/news/106198

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1610

(執筆者: gallagherbros)