「茨城県産紅ほっぺ」の魅力が詰まった一本！深作農園×カゴメ「野菜生活100 本日の逸品 茨城県産紅ほっぺミックス」

茨城県鉾田市で6代100年以上にわたり農業を営む深作農園が、カゴメ『野菜生活100』季節限定シリーズとコラボレーション。

この全国発売を記念し、同農園のブランドいちご「ラブソング」（紅ほっぺ）の予約受付が2025年11月27日よりスタートしました。

深作農園×カゴメ「野菜生活100 本日の逸品 茨城県産紅ほっぺミックス」

発売日：2025年11月25日(火) ※2026年3月上旬までの期間限定

販売エリア：全国

商品特徴：果実ピューレーを贅沢に使用

茨城を代表するいちご農家として、地域の美味しさを全国へ届ける“地産全消”をコンセプトにしたコラボレーション商品。

酸味が少なく濃厚な味わいが特徴の「茨城県産紅ほっぺ」の魅力が詰まった一本です。

発売翌日には茨城県の大井川和彦知事も試飲しました。

「苺の味がしっかりしてこれはおいしい。全国販売はすばらしい」と、そのクオリティを高く評価しました。

ブランドいちご「ラブソング」（紅ほっぺ）

コラボ商品の発売を記念し、深作農園が誇る登録商標いちご「ラブソング」の予約受付が開始されました。

伝統と先進技術を融合させたこだわりの土作りにより育まれた、健康的で味わい豊かないちご。

ECサイトを通じ、遠方のファンへも新鮮な美味しさを届けます。

予約開始日：2025年11月27日(木)

URL：https://www.fukasaku-farm.com/c/type/strawberry/love

いちご狩り＆スイーツ

深作農園では、摘みたてのいちごを楽しめる「いちご狩り」も毎年人気。

2026年シーズンは1月15日から、予約制にて開催されます。

また、農園内では6次産業化にも注力。

いちごをたっぷり使用したパフェを提供するカフェや、バウムクーヘンなどの洋菓子販売も行っています。

内閣総理大臣賞や日本農業賞大賞など数々の受賞歴を持つ深作農園。

カゴメとのコラボレーションや自社ブランドの展開を通じ、茨城・鉾田の魅力を全国へ発信し続けています。

深作農園「野菜生活100コラボ＆いちご予約」の紹介でした。

