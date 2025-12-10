¸µ¥×¥íÌîµå¡¢¹âÂå±äÇî¤µ¤ó»àµî¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¡¢»ØÆ³¤Ç¼êÏÓ
¡¡¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÂå±äÇî¡Ê¤¿¤«¤·¤í¡¦¤Î¤Ö¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬9Æü¸á¸å8»þ42Ê¬¡¢¿©Æ»°ßÀÜ¹çÉô¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Âçºå·ÐºÑÂç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£71ºÐ¡£ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¡¡ÆàÎÉ¡¦ÃÒÊÛ³Ø±à¹â¤«¤éË¡À¯Âç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅì¼Ç¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç1979Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢80Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£89Ç¯¤Ë¹Åç¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï772°ÂÂÇ¡¢57ËÜÎÝÂÇ¡¢346ÂÇÅÀ¡¢54ÅðÎÝ¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¹Åç¡¢ÃæÆü¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ºîÀïÌÌ¤Ç¤Î¼êÏÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£WBC¤Ç¤Ï2009Ç¯¡¢13Ç¯¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢09Ç¯¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡£