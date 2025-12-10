MISSHA（ミシャ）は、人気スキンケアシリーズ「ビタシープラス」より、ユニークな変化型マスク「ミシャ ビタシープラス ゲルマスク」を2025年12月5日（金）より全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴ※にて発売いたします。※一部取り扱いのない店舗あり。

■美容成分がじっくり浸透する“勝負マスク”

1年の締めくくりに向けて提案する特別な日のスキンケア。“勝負マスク”として登場したゲルマスクは、ビタミンC（※抗酸化剤：アスコルビン酸）をはじめとする美容成分をそのまま固めた黄色いゲルが、最大2時間かけて透明に変化。ゆっくり美容成分を角層へ届け、外した瞬間に毛穴ケア感※¹・透明感※²・ツヤ感を楽しめる仕上がりへ導く。

乾燥が気になる季節のスペシャルケアとしてはもちろん、週1回のご褒美ケアやギフトにもおすすめ。時間とともに変化する特別感のあるマスクが、自分を整えるひとときを演出する。

※¹保湿により毛穴が目立たなくなる※²保湿による肌印象

■商品情報

株式会社ミシャジャパン

ミシャ ビタシープラス ゲルマスク4枚入り価格：2,178円（税込）