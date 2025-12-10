宿泊税について話し合ってきた鹿児島市の委員会は、1人1泊につき200円の「一律定額制」の導入が適当とする報告書を市長に提出しました。修学旅行の児童と生徒・引率者は、免除するとしています。



今年度4回に渡って会議を開き、宿泊税について話し合ってきた鹿児島市の委員会は10日、下鶴市長に報告書を提出しました。



宿泊税は、ホテルや旅館に泊まった人に課す税で、自治体が条例に基づいて独自に設けることができ、使用の目的を特定して徴収するものです。報告書によりますと、修学旅行の児童や生徒・引率者を除き、1人1泊につき200円の「一律定額制」を導入することが適当としています。





1泊200円の一律定額制での税収は、年間で約8億円を見込み、観光資源の魅力向上や戦略的な誘客の促進、旅行者の受け入れ環境の充実に充てるとしています。宿泊税を導入している全国42の自治体のうち、20の自治体が「一律定額制」を採用しています。（鹿児島市宿泊税検討委員会・石塚孔信委員長）「観光資源を充実させて、鹿児島に来たいという気持ちにさせる。誘客増やしていくという考えで宿泊税を導入する。実施には、ハードルがあると思うが事業者、観光にくる人、宿泊者、市民の理解、そういったところをとらえながら合理的に進めていければ」鹿児島市は今後、パブリックコメントを行い、年度内に制度案のとりまとめを行うとしています。