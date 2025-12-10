2025年12月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。
マネープランを考えるのに最適な日。生命保険の見直しをすると◎。
金運が低調。外食は避け、手作りごはんで倹約を意識して。
ささいな誤解から対人トラブルの恐れが……。時間が解決してくれそう。
周囲からの援助が期待できる日。ありがたく受け入れよう。
雑用に追われてバタバタ気味。年下の友人に手伝いを頼もう。
ほんの少しでいいので、周囲に気配りを。運気はぐっと上向きに。
友人のやり方から学ぶことあり。つぶさにチェックして。
勝負事に強い日。コンテストなどに出場すると◎。
根を詰めない方がうまくいきそう。たまにはよそ見もOK。
正月休みのプラン作りを。冒険的な計画にすると幸運が舞い込みそう。
ランチは入ったことのない店へ。思わぬ幸運に出会えそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家族関係が良好な日。両親との語らいで心が和む暗示が。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
マネープランを考えるのに最適な日。生命保険の見直しをすると◎。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
金運が低調。外食は避け、手作りごはんで倹約を意識して。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ささいな誤解から対人トラブルの恐れが……。時間が解決してくれそう。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
周囲からの援助が期待できる日。ありがたく受け入れよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
雑用に追われてバタバタ気味。年下の友人に手伝いを頼もう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ほんの少しでいいので、周囲に気配りを。運気はぐっと上向きに。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人のやり方から学ぶことあり。つぶさにチェックして。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
勝負事に強い日。コンテストなどに出場すると◎。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
根を詰めない方がうまくいきそう。たまにはよそ見もOK。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
正月休みのプラン作りを。冒険的な計画にすると幸運が舞い込みそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ランチは入ったことのない店へ。思わぬ幸運に出会えそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)