「泣きました」名倉潤、成人迎えたイケメン息子との2ショット公開「似てるお2人」「素敵な息子さん」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは12月9日、自身のInstagramを更新。息子が18歳の誕生日を迎えたことを報告し、ツーショットを公開しています。ファンからは祝福の声が寄せられました。
【写真】名倉潤、幸せいっぱいな息子とのツーショット
名倉さんは息子について、「本当に健康で心の優しいかっこいい息子に育ってくれてありがとう これからも父として全力で支えます！ 手紙にあったようにこれからは大人になって行くお前が支えて下さい 本当におめでとう」とコメントし、最後は「親バカ投稿でした」と締めくくりました。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます お2人が愛情いっぱい育ててきたからこそ、優しい息子さんに成長されたんですね。似てるお2人」「子供の成長は楽しみですよね」「素敵すぎ 泣けます」「素敵な息子さんになったのは素敵なお二人が育てたからですよ」「家族愛サイコーです」「息子さんや奥様と仲良く楽しくたくさんの思い出の1ページを作って行って下さいね」と、祝福と称賛の声が多く上がっています。
(文:勝野 里砂)
祝！息子が成人に名倉さんは「今日は息子の18歳成人の誕生日でした 息子のサプライズの手紙に泣きました」とつづり、5枚の写真を掲載。1枚目には、顔を寄せ合う名倉さんと息子が写っています。息子の顔は出ていませんが、イケメンの雰囲気が漂う姿です。また5枚目には、幼少期と思われる息子と名倉さんのショットも。
11月には自身の誕生日も11月4日の投稿では、自身が57歳の誕生日を迎えたことを報告していた名倉さん。正装に身を包んだ家族4人での集合ショットを公開しています。名倉さんは家族について、「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います」と述べていました。
