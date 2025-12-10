明治安田Jリーグ・ロアッソ熊本の新監督に就任する片野坂知宏さんが会見を開き、新チームの展望を語りました。



■ロアッソ熊本・片野坂知宏 新監督

「1日でも早いJ2復帰を目指したい」



来シーズン、ロアッソ熊本の監督となる片野坂知宏さん(54)。ことし8月まで大分トリニータの監督を務め、2016年にJ3からJ2へ昇格、その2年後にはJ1昇格を果たした実力ある指導者です。これまで攻撃的なサッカーを掲げてきたロアッソ。片野坂さんが目指すのは。





■片野坂知宏さん「継続していくのは攻撃的なところ。バリエーションを多くすることが得点をあげられるんじゃないかなと今感じている。（今季は）57失点と失点が多いところはボールを持つだけではなく守備を整理することも大切」

実は川又優アナ、ことし2月まで大分でトリニータを取材していて、片野坂さんとは約10か月ぶりの再会です。



■川又アナ

「お久しぶりです」

■片野坂さん

「どうもお久しぶり」

■川又アナ

「大分時代はサポーターからは『片さん』と呼ばれて非常に愛されていましたが、熊本では同じく『片さん』なのか、こう呼ばれたいというのはありますか？」

■片野坂さん

「くまモンですかね。違いますね、『片さん』で」



優しい笑顔の片野坂さん。来シーズンに向けて意気込みを聞きました。



■片野坂さん

「最後のカモンロッソはこれまでも勝ったときにやってますよね。対戦相手の時は見たくないものだったんですけど、あれがサポーターと選手と一体となるシーンだと思う。一緒に必ずJ2復帰しましょう」

