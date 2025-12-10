ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡¡ÌîÅÞ¤«¤éÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¡Öµ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï£±£°Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÌîÅÞÂ¦¤«¤éº£·î£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç£¸£°£°¿ÍÄøÅÙ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿ÏÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Î³«ºÅ¤Ï¼«½Í¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±üÌîÁí°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¿Ãµ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿¿Áê¤òÌä¤¦¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¡Ö°Ñ°÷¤¬¤´»ØÅ¦¤Î£¸£°£°¿Í¤È¤¤¤¦¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¡ËÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÂç¿Ã¤Ë¡Ë½¢Ç¤Á°¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Í¡¹¤È¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÃÊ¡¢µ¬ÈÏ¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡±üÌî»á¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤òÇã¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ä¾¤Á¤Ë¼¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÊÒ»³»á¤Ï¡Ë¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ø¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÊÊóÆ»¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¡Ö¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¹¤¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò£¸·î¡¢£¹·î¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡ËÍè¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡Ë»¥¤òÎ©¤Æ¤Æ¡£¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨¡¢²òÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼êÂ³¤¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¼õÉÕ¤òÄÌ¤Ã¤¿Êý¤Ç³ºÅö¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡±üÌî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½ê´É¶È³¦¤ò¸Æ¤ó¤Ç½ê´ÉÂç¿Ã¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¡ËÇã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤ÏÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
