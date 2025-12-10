【ザ ストリングス 表参道】旬のイチゴが主役のスイートアフタヌーンティーが新登場！ 「ストロベリーブルーム アフタヌーンティー」
「ストロベリーブルーム アフタヌーンティー」開催！
東京・表参道にある「ザ ストリングス 表参道」では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）」にて、「ストロベリーブルーム アフタヌーンティー」を、2025年12月26日（金）〜2026年3月11日（水）の期間で開催します。
旬のイチゴが主役のアフタヌーンティーは、自分だけのとびきりかわいい世界で甘くて幸せなひとときを過ごす、まるで“自分だけの可愛いお部屋”にいるような“My Sweet Room”がテーマ。
ピンクのリボンでおめかししたストリングスベアや、スタンドの大きなリボンの装飾、フラワーアーチなどフォトジェニックでかわいい世界観が作り出されています。
気になるアフタヌーンティーの内容は？
かわいらしいピンクと赤のトーンで統一された「ストロベリーブルーム アフタヌーンティー」の中身をご紹介！
スイーツ
ピンクと赤のコントラストが美しいイチゴのパンナコッタや、ベリーをたっぷりのせたタルト、艶めくムースやかわいいピンクのシュガーコーンなど。イチゴやベリー、チョコレートを贅沢に味わえる7種類がスタンドを彩ります。
セイボリー
セイボリーは、ピンク&ホワイトのバーガーやミニカプレーゼ、ピンクとホワイトの色合いがかわいいホワイトチョコレートとカリフラワーのムースの3種類がラインナップ。
オプションメニューなど
ほかにも濃厚なブラウニーの上に香ばしく焼き上げたマシュマロをのせ、甘酸っぱいイチゴをあしらった、ひと口で心ほどける甘いスペシャルデザートや、ピンク色に染まったホットストロベリーカプチーノなど、冬限定のオプションメニューも登場。
また、前菜やメインディッシュを選べるプリフィックスに、アフタヌーンティースイーツ4品をデザートで提供するランチ&ディナーコース、自宅やお出かけ先でアフタヌーンティーを楽しめるテイクアウトも販売されます。
AFTRENOON TEA MENU
※店内・テイクアウト共通
＜セイボリー＞
・ミニカプレーゼ
・ピンク&ホワイトバーガー
・ラズベリークリームチーズとホワイトチョコレートカリフラワームース
＜スイーツ＞
・ストロベリーパンナコッタ
・ベリーのエクレア
・ストロベリー&ルビーチョコレートムース
・真っ赤なベリーのタルト
・チョコレートディップ ストロベリー
・ルビーチョコレートオペラ
・ピンクシュガーコーン
ドリンクメニュー
シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド TWG teaの紅茶、コーヒーなど全16種類
オプションメニュー
※店内限定
・スペシャルデザート 『ストロベリー&マシュマロ ブラウニー』
・スペシャルドリンク 『ストロベリーカプチーノ』
ミニアフタヌーンティー付きコースメニュー
＜ランチ＞
・前菜
・スープ
・メインディッシュ
・アフタヌーンティースイーツ4種
（ストロベリー&ルビーチョコレートムース／真っ赤なベリーのタルト／チョコレートディップ ストロベリー／ルビーチョコレートオペラ）
＜ディナー＞
・前菜
・スープ
・パスタ
・メインディッシュ
・アフタヌーンティースイーツ4種（ランチメニューと同様）
とびきりかわいい世界でときめきを満たす、甘くて上品なティータイムを「ザ ストリングス 表参道」で楽しんでみて。
■ ザ ストリングス 表参道「ストロベリーブルーム アフタヌーンティー」
所在地：東京都港区北青山3-6-8
場所：Cafe & Dining ZelkovA（ザ ストリングス 表参道 1階）
TEL：03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）
期間：2025年12月26日（金）〜2026年3月11日（水）
時間：アフタヌーンティー 11時30分〜20時（18時LO）
ミニアフタヌーンティー付きランチコース 11時30分〜15時（LO）
ミニアフタヌーンティー付きディナーコース 17〜20時（LO）
テイクアウトアフタヌーンティー 12〜20時（LO）
料金（税・サービス料15％込）：
アフタヌーンティー5500円（休日5800円）
ミニアフタヌーンティー付きランチコース 5800円
ミニアフタヌーンティー付きディナーコース 6800円
テイクアウトアフタヌーンティー 8400円
スペシャルデザート 『ストロベリー&マシュマロ ブラウニー』2000円
スペシャルドリンク 『ストロベリーカプチーノ』1200円
※テイクアウトはサービス料なし
※テイクアウトアフタヌーンティーは1セット2人分
Text：川嶋洸生
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。