◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場

前走のスプリンターズＳでＧ１初制覇を決めたウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、現地で三浦皇成騎手が付きっきりで調教にまたがっている。

この日の追い切りも主戦を背に登場。芝コースの感触を確かめるように、一歩一歩を踏みしめて最後は加速。伸びのある動きを見せ、６ハロン８５秒４、ラスト２ハロン２３秒９だった。三浦騎手は「こちらに着いてからもフットワークや気配、全てがいい状態。経験を積むにつれて競馬のパフォーマンスが上がっている」と８歳になっての充実ぶりを実感する。

今回はスプリント界の絶対王者カーインライジングとの対戦になる。鞍上は「簡単に勝ちたいと言えるような相手ではないですけど、チャレンジする権利を得た以上、この馬の一番のパフォーマンスを発揮できるようにするのが僕のできること」とまずは最高の状態でレースに迎えることに全力を注ぐ。

ウインカーネリアンとはデビュー２戦目で初めてコンビを組み、２２年５月から１８戦連続で騎乗。“この馬と大きな舞台を勝ちたい”と思い続けてきたパートナーとの４度目の海外出走に三浦騎手は「ずっとコンビを組んできましたし、（香港で）１週間付きっきりで関われることは自分としてもいい経験。そのぶん、責任感もあるので刺激のある１週間を送っています」。人馬一体で強敵に立ち向かっていく。