下高井郡・山ノ内町で生産されたリンゴ「サンふじ」の品評会が10日開かれました。はたして、今年の出来は？



真っ赤な色づいて輝くリンゴ。



山ノ内町では10日、『サンふじの品評会』が開かれました。



町では、生産者の技術と生産意欲の向上を目的に毎年行っていますが、今年からJAながの志賀高原のりんご部会など4者での開催となりました。



会場には町の32の農家が出品した『サンふじ』がずらりと並びます。





センサーで糖度を測ったほか、審査員による色づきや形の審査が行われた後、「上位10点」を選出。その後、味の審査が行われました。「難しい！」審査に頭を悩ませます。そして出品されたあわせて「32点」の頂点に輝いたのは…。最優秀賞 養田俊崇さん(54歳）リポート「最優秀賞に選ばれたのはこちらのリンゴ。就農歴11年目の養田さんのリンゴが最優秀賞に輝きました」JAながの志賀高原営農経済センター営農課 町田良介さん「今年は降雹の被害だけでなく近年の温暖化の流れで夏が非常に暑い高温の夏でかつ雨もなく非常に乾燥した年で毎年違う気候変動の中で難しいリンゴ作りしている中でしたけど収穫の時期になれば着色もしっかり進んでいますし蜜入りもいい年。最後着地できたかなと思っています」最優秀賞のほか、3つの賞に9点が選ばれ、就農5年以内の若手農家の中で最高得点を出した1人は新人賞に選ばれました。出品されたリンゴは、11日の午前中、一般公開され、午後には大阪の市場へ出荷され百貨店などで販売されるということです。去年、最優秀賞のリンゴには「5キロで10万円」の値が付いたという山ノ内町のリンゴ。今年は、さらに高値がつくことが期待されています。