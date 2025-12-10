松本市で45年にわたって愛されてきた駅前の中華食堂が、今年9月に閉店しました。この番組でもお伝えしましたが今回はその後、第2章です。

当時の店主の思いをつないで10日、同じ場所で、カタチを変え再スタートを切ります。その舞台裏を取材しました。



「ナイス乾杯」



JR松本駅前に新たに誕生した飲食店。

10日のオープンを前に、8日夜、関係者を招いてプレオープンしました。





店の名前は、「ニュー若大将」。コンセプトは食事も、お酒も楽しめる町中華酒場です。【プレオープンの招待客】「こいうところがあまりない松本には。町中華みたいなのがないので」「居酒屋でがっつり飲むというよりはごはんをメインとして途中でお酒を飲むみたいな、ごはんが主であるのは非常にいいなと思う」店のオーナーは清宮寛久さん43歳。松本市の中心部で焼き鳥や韓国料理などほかに3軒の飲食店を経営しています。だた、町中華の店は今回が初挑戦。店の看板メニュー「山賊焼」には、ある思いが込められています。【「ニュー若大将」オーナー清宮寛久さん】「山賊焼と山賊焼ラーメンはレシピは違えどメニューとして残しまして、若大将さんが45年営業されてきて、このままなくなるのは惜しいという思いで」実は、ニュー若大将がオープンしたこの場所、2か月ほど前までは別の店が営業していました。

その店の名は、「若大将」。

松本駅から歩いて3分の場所にある中華食堂で昼時には、行列ができることもありました。

1980年のオープンから45年間、多くの人に愛されてきました。



看板メニューは…



鶏のモモ肉をニンニクやショウガ、しょうゆベースのタレに漬け込んだ松本地域のご当地グルメ、山賊焼きの定食。



そして、その山賊焼きを豪快に乗せた「山賊焼みそラーメン」も人気でした。



【「若大将」店主（当時）藤井國廣さん】

「（山賊焼きメニューは）だいたい、お客さんの70パーセントくらい占めている」



この店を守ってきたのは82歳になる藤井國廣さん。



若いころは、バリバリ働いてきましたが、80歳を超えてから衰えを感じるようになり、中華鍋を振っていると腕がつることも増えていました。



この先、店をどうするか…。

藤井さんには娘が1人いますが店は継げず、後継者問題に直面していました。



【「若大将」店主（当時）藤井國廣さん】

「誰か継いでくれないかなという」

「そういう人が出てきてくれたら、俺は店を辞めてもいいなと」



そんな時、水面下ではある、交渉が進んでいました。

その相手は、松本で飲食店を経営する清宮寛久さん。



清宮さんは藤井さんの会社と株式譲渡によるM＆A、つまり、企業買収の契約を結び、「若大将」の名を引き継ぐことを決めました。



【GANSO 清宮寛久社長】

「藤井社長が高齢で後継者がいないということで、われわれで継承させていただいて、新しい若大将＝ニュー若大将としてオープンしたい」

【「若大将」店主（当時）藤井國廣さん】

「この若大将が次の人に継承できていけるということは非常にありがたい」



9月いっぱいで45年の歴史に幕を下ろした「若大将」。



閉店から半月後。

店では、内装の改修が始まっていました。



【「ニュー若大将」オーナー清宮寛久さん】

「ここからがスタートなので、いい店をつくるという」

「地域に愛されてきた店なので、そこはちゃんと継承しつつ、より時代に合った新しい、「ニュー若大将」をつくっていきたい」



＜先月27日 orオープンまであと13日＞

オープンが迫る中、系列店の厨房では、新しい店で出すメニューの開発が行われていました。



「ニュー若大将」の店長を任された、福田晃輝さん23歳。

これまで2つの店で店長を務めた経験があります。



福田さんは、かつての「若大将」の看板メニューだった山賊焼のリニューアルに力を注いでいました。



試作は、これまでに20回以上。

ようやくたどり着いた新たな味です。



【「ニュー若大将」福田晃輝店長】

「（下味は）たまり醤油を使っていて。普通の山賊焼きよりも黒い。」



ほかの店にはあまりない、中国のたまり醤油を使った山賊焼。

「若大将」でも人気だった山賊焼ラーメンもメニューに加えることにしました。





【「ニュー若大将」オーナー清宮寛久さん】

「おいしい」

「（隠し味に）カレー粉入っているバージョンだよね？」

【店長】「はい。そうです」

「揚げたての方が（カレー風味）感じるね」



【「ニュー若大将」オーナー清宮寛久さん】

「町中華っぽい山賊焼きというのを模索して、いいものができたと思っている」

【「ニュー若大将」福田晃輝店長】

「45年続いた店を引き継がせていただくので、大事なものは引き継いで頑張っていければと思っています」



８日夜、関係者を招いてプレオープンした「ニュー若大将」。

やってきたのは、この地で、半世紀近く中華鍋を振ってきた前の店のオーナー、藤井國廣さん。

娘さんと一緒に訪れました。



【「若大将」元店主 藤井國廣さん】

「いいじゃないですか明るい感じで。あと前と全然違う」

「（前の店の）名残りはあるよ」



藤井さんが注文したのは、かつて自分が看板メニューとして提供していた「山賊焼ラーメン」。

口に入れた瞬間、料理人の目に変わりました。



どこか懐かしい、昭和の雰囲気が漂っていた駅前の中華食堂。

昭和から令和へ…。



受け継いだ新たな店は、今どきの居酒屋に生まれ変わりました。

昨夜のプレオープンに招かれたかつての店主、藤井國廣さん。



藤井さんの店で看板メニューとして君臨していた山賊焼は…

20回以上の試作を重ねて、たどりついた新たな味で勝負します。



藤井さんが注文したのはその山賊焼がのった「山賊焼ラーメン」。

レシピも一新されましたが、味噌ベースのスープは引き継がれました。



【「若大将」元店主 藤井國廣さん】

「新しい若大将になったんだから、これにしたよって言うなら、これでいいと思う。その代わり、これを全面的に出して、お客が受け入れてくれるかということをこれからも研究していかなければいけない」

【藤井さんの娘】

「後継者がなくて、場所も名前もなくなっちゃうお店はたくさんあると思うが、名前も残してくださったし、感謝しているし良かったと思っている」



店の雰囲気は変わっても、地域に愛され続ける店を目指した藤井さんの思いは受け継がれています。



【「ニュー若大将」オーナー清宮寛久さん】

「（閉店した）若大将さんの良さを生かしつつ、地域に愛される店にして、今の時代に合った町中華酒場としてやっていきたい」





【藤井さん】

「頑張って」

【清宮さん】

「ありがとうございます。頑張ります」

【藤井さん】

「応援しているから」



「若大将」で45年。

そのバトンを受け継ぎ、「ニュー若大将」はあす、本格オープンを迎えます。