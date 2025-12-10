【実写『SAKAMOTO DAYS』】公開日4月29日／目黒蓮の「ふくよかな坂本」特報映像到着！
目黒蓮主演で実写映画化される『SAKAMOTO DAYS』の目黒演じる「ふくよかな坂本」のアクションが初公開！ 手に汗握るキレキレなスタント満載の特報映像が到着した。そして公開日は2026年4月29日（水・祝）に決定！
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化される。
この度、目黒蓮演じるふくよかな坂本のアクションシーンが初お披露目に！ 手に汗握るキレキレなスタント満載の特報映像が到着した。
今回公開された映像には、目黒演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々。
坂本がこよなく愛する妻の葵（上戸彩）と大事な一人娘の花（吉本実由）との平和な日常も映し出されながら、その一方で懸賞金をかけられた坂本が悪党と戦う不穏な日常の始まりが映し出される。
すでにスマートな坂本のアクションシーンは公開されており、本作への再現度への期待が高まっていたが、ついに、ふくよかな坂本のアクションシーンが公開された。
推定体重140kgのふくよかな体型の坂本の撮影日は、毎日約4時間かけて施された特殊メイクにより驚異的な変貌を遂げ、正反対の＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本という【一人二面性】の巧みな表現を完璧に体現した目黒。
本格的なアクションに初挑戦という目黒が、どちらの坂本の姿でも超人的なキレとスピード感で大迫力アクションを存分に魅せつける。
目黒は出演発表時に「特に、これまでで一番多くのアクションに挑戦していますので皆さん、楽しみにしてて欲しいです！」とコメントを寄せるなど、アクションシーンに自信をのぞかせており、まさに超本格アクションエンターテインメント大作を予感させる特報映像に仕上がっている。
ますます公開が楽しみな実写版『SAKAMOTO DAYS』、今後の情報もお楽しみに！
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「 SAKAMOTO DAYS 」製作委員会
