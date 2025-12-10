「後継者不足」に悩む中小企業は少なくありません。

帝国データバンクがきのう発表した調査では、後継者が「いない」または「未定」と回答した県内企業は59.1パーセントにのぼり、全国で10番目の高さとなりました。

こうした中、富山市では先週、店を「譲り渡したい人」と「受け継ぎたい人」をつなぐマッチングイベントが開かれました。

常連客や地域のために店を残したいという店主の願いなどを吉田記者が取材しました。





吉田颯人記者「人材不足が大きな課題となる中、こちらの会場では、企業が自社の魅力を伝え、後継者を探すイベントが開かれています」今月1日、富山市内で開かれた「事業承継マッチング」。政府系金融機関の日本政策金融公庫が県内で初めて開いたもので、宿泊業やリフォーム業など後継者を探す4社が参加しました。それぞれの会社の代表は、会場とオンラインをあわせた120人余りの参加者に向けて事業内容を説明しました。美容院の経営者「実は美容師の子どもがいますが、既に東京都と富山にそれぞれ店舗を構えており、こちらの店舗まで引き継げないことから、このイベントをきっかけに良い出会いがあればと思います」中小・零細企業にとって「後継者不足」は深刻な課題です。民間の調査会社帝国データバンクが県内の企業2500社あまりを対象に行った調査では、後継者が「いない」または「未定」と答えた企業は59.1パーセントにのぼりました。全国平均を上回り、全国10番目の高さとなっています。後継者が見つからず、黒字でも廃業に踏み切る企業もあるといいます。畑滋雄さん「これまで手掛けてきた味を残したい、地域の憩いの場を残したいという意味で/この気持ちを分かってくださる方に後を継いでいただきたいと思っています」イベントに参加していた畑滋雄さん（68）富山市四方で、居酒屋「葉多舎」を25年にわたり経営しています。畑さんが朝に競り落とした新鮮な魚を提供し、心のこもった味と技に定評があります。畑滋雄さん「大概、魚に感動して帰っていくね。富山湾の魚うまいって」幼少期から四方で育った畑さん。大阪での修行を経て地元に戻り、40代で店を開きました。畑滋雄さん「当て字やけど、葉を人とみなして、たくさんの人が集う場所にしたいなと。字のごとく、たくさんの人に来ていただいています」しかし、家族や親戚には店を継ぐ人はいません。近隣でも店を閉じる人が増えるなか、常連客や地域のためにも、葉多舎をどうにか残したいと考えています。畑滋雄さん「集うところがあれば自ずと好きな人が集まってくる。そういう場所がなくなるというのは、絶対地域が廃れていく。こここ残さんなんあかんなと…」マッチングイベントの会場では希望者が参加企業と直接話せる時間も設けられました。畑さんのブースにも、興味を持った人が訪れていました。畑滋雄さん「自分の考えとこれからやりたい人の考えが合わず、何人か断ったこともある。なかなか難しいかなと思っていたが、地元で今までやってきた味とか、お酒を飲む場所をなくさないようにしていってほしい。地元愛を引き継いでもらえればありがたいなと思っています」店側も後継者探しは簡単ではありませんし、こうしたイベントは双方にとっていいきっかけになりそうですね。日本政策金融公庫は全国でこのイベントを開いていてこの3年間で、22社でマッチングが成立したということです。