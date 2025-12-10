県内の特殊詐欺の被害額は、ことし先月末までに10億7000万円あまりと過去最悪のペースです。

こうした中、高岡市の60代男性の被害を未然に防いだとしてきょう、ゆうちょ銀行の職員に感謝状が贈られました。

詐欺は、LINEで警察手帳の画像を送り信用させようとした手口で、男性を騙そうとしたものです。

この男性がKNBの取材に応じました。銀行まで足を運んでしまったその巧妙な手口とは？

大平記者のリポートです。





「的確な防犯指導により犯罪被害を未然に防止されました」きょう高岡警察署から感謝状を贈られたのは、高岡丸の内郵便局の久保渚左さんです。局内で「ATMの振込上限を引き上げたい」と話した高岡市の60代の男性が、詐欺にあっているのではと疑い警察に通報。未然に防いだとして表彰されました。久保渚左さん「『警察官が』という単語が会話の 中で出てきて、裏で誰かが指示しているようなことが読み取れたので」詐欺の標的となり、郵便局まで足を運んで危うく被害に遭うところだった、高岡市の60代の男性がKNBの取材に応じました。先月、男性の家にかかってきた携帯電話会社を名乗る一本の電話から始まったといいます。携帯電話会社を名乗る女「8月に契約したスマートフォンの料金が未納になっています」男性「8月の契約した料金が未払いになっていて、どういうことですか？というふうに聞かれて、いや、それは全然知りませんと」男性は、電話の内容に身に覚えはなかったものの、電話の女は男性の名前をフルネームで知っていたといいます。一方で、続けて男性の住所を読み上げ始めましたが、全く違う大阪府の住所だったということです。男性「それ（住所）は全然知りませんと、これは偽造免許証が使われたみたいですねと、向こうから言ってきて被害届を出さなくちゃいけないので、大阪府警のカスタマーセンターにつなぎますいうて」偽造の免許証が使われたと言われ、被害届を出すため、大阪府警のコールセンターにつなぐ、と説明されました。その後、「田中」という警察官を名乗る男が対応したということですが…警察官を名乗る男「照会をかけたところ、あなたの通帳が大規模マネーロンダリングに使われていることが分かりました。無実を証明するために、口座の紙幣の番号を調べる必要があります」男性「えらいことが分かりましたと、そこから被害届の話は飛んでしまった。これどうやってあなたのことを大阪府警の刑事だと信用すれば いいんですか言ったら写真を送ってきた」こちらが男性にLINEで送られてきた写真です。大阪府警察と書かれた警察手帳。顔写真付きで名前は田中一成。電話の警察官と同じ名前だったこと、そして「警察は暗証番号を聞くことは一切ない。安心して情報を話してほしい」などと言われ、警察と信じてしまったといいます男性「犯罪に巻き込まれたと言われたもので、慌ててしまって疑う余地はなかった」その後、紙幣調査をするとして、実在する暗号資産の取引所にアカウントを登録させられました。そして、取引所に金を移させるためか、ゆうちょ銀行の口座の振込上限を引き上げるよう指示があったといいます。LINEでは「ゆうちょに着きましたらご連絡お願いいたします」と連絡があり、男性は郵便局へ向かいました。窓口で久保さんが不審に思い、高岡警察署に連絡。詐欺を防ぐことができました。久保渚左さん「こういう詐欺は近くでも起こっていると思うので、その一つでも止められたのはうれしい」県内の特殊詐欺の被害額は、ことし先月末までに10億7600万円と過去最悪のペースで相次いでいます。県警犯罪抑止対策室 竹山一希室長「捜査対象になっていると脅して、資金をですね警察が調査する口座へ振り込ませるといったような手口の、ニセ警察詐欺が多いです」警察はLINEなどで手帳の画像を送ったり、金を移すよう指示したりすることは絶対にないとして、注意を呼びかけています。県警 竹山室長「偽物の警察官は、捜査対象になっているということを家族・近所の人に絶対に言わないように、言ったら自分が恥ずかしい思いをする言い方をして誰にも言わないで対応させることがあります。一旦電話を切って対面で警察署等に相談いただきたい」特殊詐欺の電話は「＋」で始まる国際電話でかかってくるケースが多く、国際電話不取扱受付センターで固定電話の発着信を休止することも対策として有効だとしています。このことを家族で話題にして、離れて暮らすお年寄りのご家族にも知らせてあげてください。