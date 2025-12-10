きょうの県内は午前中を中心に雨が降りましたね。



はい。北陸地方は気圧の谷や寒気の影響を受けて、ぐずついた天気になりました。

今朝の県内は広い範囲で雨が降りました。

富山駅周辺では傘をさして足早に歩く人の姿やマフラーや手袋で防寒対策をする人の姿が見られました。

日中の最高気温は富山市で8.5度で、12月下旬並みでした。



一方、あすの予想最高気温は15度と、この時期としては高いですね。





11月中旬並みの暖かさとなります。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。あすは、この低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込み、気温が上がりやすくなります。その後、低気圧は発達しながら東へ進み、あさって金曜日には西高東低の冬型の気圧配置となる見通しです。ということは、あさっては雪になりそうですか。はい。上空の寒気を見てみましょう。上空1500メートル付近にはあさって未明からマイナス9度以下の強い寒気が南下し、県内をすっぽり覆いそうです。今月3日の初雪のときより寒気が強まる予想で、平野部でも雪が積もる可能性があります。あすからあさってにかけて、気温が10度以上も下がる予想ですね。寒暖差が大きくなりますので、体調を崩さないよう気をつけて、雪への備えもしておくと安心です。