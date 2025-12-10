ビオレZeroシート改良版登場！さらさら感が持続する新処方♡

花王の「ビオレZero シート」が2026年2月7日に改良新発売されます！2024年に誕生し、大ヒットを記録したこの商品は、さらに快適な使用感を提供するために進化しました。新たに採用された「持続型パウダーヴェールEX」によって、汗をかいてもベタつかず、さらさら感がより長時間続くように。これからの季節に向けて、湿度・温度ストレスから解放してくれ、あなたの快適さを支えてくれること間違いなし。

進化した「ビオレZero シート」、さらさら感がさらに持続



新しく改良された「ビオレZero シート」では、汗が乾きやすくなる新成分「汗拡散パウダー」が追加され、従来よりも速く汗が蒸散し、さらさら感がより長持ちします。

これにより、汗をかいてもベタつくことなく快適に過ごせます。仕事やお出かけ、スポーツ後など、どんなシーンでも活躍する頼もしいアイテムです。

改良された「持続型パウダーヴェールEX」の力進化した「持続型パウダーヴェールEX」は、汗浄化パウダーと新たな汗拡散パウダーが絶妙に組み合わさり、肌にさらっとした感触を提供します。

汗をかいてもべたつくことなく、さらさら感が続くので、1日中快適に過ごせます。

フレグランス「レールデュサボン」から春を感じられる新作が登場♡

3つのタイプから選べる！自分にぴったりのシート



超さらさらタイプ

ひんやりCOOLタイプ

うるおいタイプ

「ビオレZero シート」には、超さらさらタイプ、ひんやりCOOLタイプ、うるおいタイプの3つの使用感から選べるラインアップがあります。

どれも香りの選択肢が豊富で、個々の好みに合わせた使い心地を楽しめます。

特にひんやりCOOLタイプは、メントールが配合されており、30%UPしたひんやり感で、暑い日や外出時にピッタリ！

それぞれのタイプには、無香料から爽やかな香りまで多彩な香りのバリエーションがあり、好みに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

シート1枚で全身をしっかり拭ける大判サイズ（230mm×200mm）で、手軽に使えるのも魅力です。

「ビオレZero シート」で汗・ベタつきにサヨナラ！快適な毎日を。

新しい「ビオレZero シート」の改良により、汗やベタつきから解放され、さらさら感がより長く続くようになりました。これからの季節や外出時にも最適で、あなたの快適な毎日をサポートします。

香りや使用感も選べるので、自分のライフスタイルにぴったりなアイテムを見つけてくださいね。ぜひチェックしてみてください。