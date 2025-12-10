高橋克典、楽屋に持ち込んだ“松の木の枝”を紹介「素晴らしい」「克典さんをお守りくださいますように！」
俳優の高橋克典（60）が10日、自身のブログを更新。自身の楽屋に飾られた松の木の枝を披露した。
【写真】「素晴らしい」高橋克典が楽屋に持ち込んで飾る“松の木の枝”
12日から東京・明治座で上演される舞台に出演する高橋。この日は場当たりがあったそうで、「楽屋に持ち込んだこの松」とつづり、楽屋に飾った松の写真をアップした。
「実は稽古がお休みだった一昨日、東京にある吉良公のお墓参りに」と自身が舞台で演じる吉良上野介のお墓を訪れたそうで、「その時、ちょうど吉良公のお墓の敷地に植えられている松の剪定をされていて。植木屋さんとお寺さんにお願いして いただいてきたもので 素敵です」と舞台に縁のある頂き物であることを紹介し、お墓参りの様子も披露した。
投稿では「ちょうどいいような器がないのでガラスの花瓶に2センチほど水を入れて、そのままにしてるけど、こんなのでいいのかな。剣山があると良さそうだけど。。。」と不安な様子を見せ、「どなたか良い方法わかる方いらっしゃいますか？」と呼びかけている。
コメント欄には「素敵ですね 克典さんをお守りくださいますように！」「素晴らしい」「お墓参りご苦労様でした」などの声が寄せられている。
