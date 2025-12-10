政府は食料品の価格高騰対策として「おこめ券」の配布を自治体に推奨しています。

県内では小矢部市が独自のコメの引換券を配布する方針を示す一方、多くの自治体は対応を「未定」としていることがKNBの取材で分かりました。



先月30日までの1週間、全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は前の週より23円値上がりし、5キロあたり4335円で過去最高を更新しました。





政府はおととい、今年度の補正予算案を臨時国会に提出しました。自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」に2兆円を計上し、おこめ券やプレミアム商品券、電子クーポンなどの活用を促して食料品の価格高騰に対応する方針です。「おこめ券」の配布については、実施するかどうかは自治体の判断に委ねられています。KNBが県内全ての市町村に取材したところ、小矢部市はコメの引換券の配布を検討しているとしました。小矢部市では家計支援とコメの消費拡大を目的に2022年から市独自の事業として子育て世帯を対象に年2回、コメの引換券を配布しています。今年度は子ども1人につきコメ10キロと引き換えられる券を配布しました。小矢部市 佐伯真理子こども家庭課長「小矢部の子どもたちにおいしい小矢部のお米を食べていただきたいなということで、事業を実施させていただいてます。市民の皆様からはお米をもらえて嬉しいですとか、助かっているなどの声をいただいております」引換率は毎年およそ9割と好評で、市では今回の政府の物価高騰対策もこの事業の仕組みを活用する予定です。対象を子育て世帯以外にも拡大するかどうかは、交付金の額を踏まえて判断するとしています。政府の物価高騰対策について、射水市は具体的な方法は検討中としつつも、各世帯に少なくとも4000円から5000円程度が届くように考えているとしました。一方、このほかの13の市町村は検討段階で「未定」としています。県内の自治体の担当者からは早ければ12月議会に追加提案したいという声がある一方、県内にはコメ農家が多いことや、コメ以外の物価高騰も深刻であることから「おこめ券が適しているか疑問だ」という意見も聞かれました。また、一般的なおこめ券の販売価格は1枚500円ですが、実際に利用できる金額は経費を差し引いた440円で、手数料がかかることから導入に慎重な声も聞かれました。政府の物価高対策が市民にどう届くのか、まだ多くの自治体で見通しは立っていません。いかにスピーディーに行われるのかも大事で、今後も注目していきたいと思います。